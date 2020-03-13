Белоусов прогнозирует, что России при нефти по $35 придется жить долго

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13 марта 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Белоусов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть может установиться $35 за баррель. По прогнозу заместителя председателя правительства, бывшего советника президент РФ по экономике, России предстоит достаточно долго жить при нефти по $35.

По словам Белоусова, он сомневается в длительность цен нефти $ 20 за баррель". По его мнению, это не нужно ни странам-производителям, ни покупателям. Он предположил как снижение цены, так и заключение нового соглашения ОПЕК+.

Белоусов не согласился с прогнозом главы Счетной палаты Алексеем Кудриным, который считает, что снижение цен на нефть грозит нулевым ростом ВВП России в этом году. Кудрин не исключил, что появятся предпосылки для снижения уровня жизни людей и роста бедности.

По мнению Белоусова, рецессия нам не грозит. Вице-премьер отметил, что "риски всегда существуют", но если не появится новых негативных факторов, спад российской экономике не грозит, экономические показатели останутся в положительной зоне.

И при отсутствии дополнительных негативных моментов экономика продолжит расти