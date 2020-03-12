Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Падение рубля вызовет рост цен на товары в России

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Падение рубля вызовет рост цен на товары в России

Девальвация рубля и китайский коронавирус ухудшают материальное положение россиян. Эксперты считают, что в ближайшее время может произойти рост цен на авиаперевозки, бытовую технику, лекарства и другие товары народного потребления.

Скачок произойдёт, скорее всего, после голосования за поправки в Конституцию, в конце апреля. До этого правительство будет максимально удерживать ситуацию, чтобы не испортить настроение избирателей. Российские власти не исключают, что впоследствии рост цен может иметь неконтролируемый характер.

В Министерстве экономического России считают, что в зону особого риска попадают лекарства и бытовая техника. Фатальных угроз нет, но подорожание товаров будет заметным. Бытовая техника может вырасти в цене из-за того, что Китай остановит производство. Пока что на складах находится достаточное количество запасов, но после нового завоза начнётся подорожание.

Если от бытовой техники и авиабилетов можно отказаться, то с товарами повседневного спроса совсем иная ситуация. Практически все продукты зависят от курса доллара.

Сложная картина складывается и с лекарственными препаратами. Из-за того, что фармацевтический рынок полностью зависим от импорта, колебания валюты приводят к повышению стоимости препаратов.

ПВ

В мире

Трамп из-за коронавируса закрывает США для Европы на месяц

США не будут пускать в страну самолеты из всех стран Европы, кроме Великобритании из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп усилил меры борьбы с коронавирусом. В Соединенных Штатах коронавирусом заразились 1237 человек, из них 37 человек умерли. Трамп закрывает авиасообщение с Европой.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью