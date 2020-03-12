Падение рубля вызовет рост цен на товары в России

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Девальвация рубля и китайский коронавирус ухудшают материальное положение россиян. Эксперты считают, что в ближайшее время может произойти рост цен на авиаперевозки, бытовую технику, лекарства и другие товары народного потребления.



Скачок произойдёт, скорее всего, после голосования за поправки в Конституцию, в конце апреля. До этого правительство будет максимально удерживать ситуацию, чтобы не испортить настроение избирателей. Российские власти не исключают, что впоследствии рост цен может иметь неконтролируемый характер.



В Министерстве экономического России считают, что в зону особого риска попадают лекарства и бытовая техника. Фатальных угроз нет, но подорожание товаров будет заметным. Бытовая техника может вырасти в цене из-за того, что Китай остановит производство. Пока что на складах находится достаточное количество запасов, но после нового завоза начнётся подорожание.



Если от бытовой техники и авиабилетов можно отказаться, то с товарами повседневного спроса совсем иная ситуация. Практически все продукты зависят от курса доллара.



Сложная картина складывается и с лекарственными препаратами. Из-за того, что фармацевтический рынок полностью зависим от импорта, колебания валюты приводят к повышению стоимости препаратов.



