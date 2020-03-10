За 2019 год российский экспорт засекреченных товаров сократился на 13%

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10 марта 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Засекреченные объёмы экспортных поставок за рубеж по итогам прошлого года составили порядка 55 миллиардов долларов. В их перечень входят оружие, боеприпасы, авиатехника, газ. За 2019 год экспорт сократился на 13%.



Зарубежные государства приобретают в России военные корабли, неорганическую химию, редкоземельные металлы, радиоактивные элементы.

Самым крупным импортёром российского оружия является Египет. За прошлый год он приобрёл в России товара на сумму более 2 миллиардов долларов. Далее идут Алжир, Китай, Индия.



Турция также в 2019 году приобрела вооружение на 800 миллионов долларов. Большой объём различных изотопов в России, несмотря на санкции, покупают США и Швеция. В Федеральной таможенной службе сообщили, что за рубеж идут литий, оксид дейтерия, «тяжёлая вода». Последний элемент используется в ядерных реакторах.



Несмотря на сложные взаимоотношения с США, Россия поставляет туда ракетные двигатели. Но самое большое поступление валюты происходит за счёт продажи природного газа. Общая сумма доходов по этой позиции составила более 41 миллиарда долларов. Ещё Россия кое-что продаёт по секретному коду. Главными покупателями засекреченных товаров стали США и Франция.



