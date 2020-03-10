На Южном Урале обновили нефтеперекачивающую станцию

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10 марта 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Недавно на нефтеперекачивающей станции «Травники», расположенной близ одноименного села в Челябинской области, выполнили обновление технологического оборудования. На станции заменили магистральный насос.

Ранее использовавшийся насос, который уже выработал свой ресурс, демонтировали, провели сборку новой рамы, установили новый насос, подключили его к технологическим трубопроводам и контрольно-измерительным приборам. Новый насос работает в насосной станции, которая транспортируетнефть по магистральному трубопроводу Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (УБКУА). Насос перекачивает до 10 тысяч кубометров нефти в час.

Насос доставили из Челябинска, где работает завод «Транснефти»по выпуску насосного оборудования в рамках программы импортозамещения. Он имеет более высокий КПД, увеличенный межремонтный интервал и повышенную надежность. Это дает возможность снизить затратына эксплуатацию.

Теперь в насосной нефтепровода УБКУА на станции «Травники» работают уже два новейших отечественных насоса. Еще два оставшихся насоса нефтепроводчикипланируют заменить в 2022 году.Станция входит в состав Челябинского нефтепроводного управления – это крупный филиал АО «Транснефть – Урал», которое перекачивает нефть и нефтепродукты по территории нашей области и соседних регионов.