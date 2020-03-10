Все новости >>

//Экономика 13+

Банк России объявил о новых мерах поддержки рубля и финансового рынка

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Банк России объявил о новых мерах поддержки рубля и финансового рынка
Банк России, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Со вторника, 10 марта, Центробанк принимает новые меры для поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ начинает "упреждающую" продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.

Согласно данным регулятора, данные операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния. Соответствующее решение было принято Банком России для повышения предсказуемости действий денежных властей, а также снижения волатильности финансовых рынков.

ЦБ полагает, что нынешний уровень ликвидности банковского сектора достаточный для устойчивости финансовой системы страны. Подчеркивается, что регулятор объявил о дополнительных мерах поддержки финансового рынка на фоне колебания курсов и цен финансовых активов.

ЕТ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

//новости ан

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…

Роспотребнадзор всегда дает "дельные советы". Например, сейчас оно посоветовало россиянам не ездить в транспорте в час пик, а также рекомендовало воздержаться…