Банк России объявил о новых мерах поддержки рубля и финансового рынка

Со вторника, 10 марта, Центробанк принимает новые меры для поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ начинает "упреждающую" продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.

Согласно данным регулятора, данные операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния. Соответствующее решение было принято Банком России для повышения предсказуемости действий денежных властей, а также снижения волатильности финансовых рынков.

ЦБ полагает, что нынешний уровень ликвидности банковского сектора достаточный для устойчивости финансовой системы страны. Подчеркивается, что регулятор объявил о дополнительных мерах поддержки финансового рынка на фоне колебания курсов и цен финансовых активов.