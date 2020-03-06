Китайская и мировая промышленность терпит убытки из-за коронавируса

//Экономика 13+

6 марта 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Большинство промышленных предприятий в разных странах мира зависимы от комплектующих из КНР. Но именно в карантинном Ухане расположена гигантская часть заводов по производству плат для электроники. Пока заводы закрыты, речи о поставках за рубеж идти не может.



Из-за опасной пневмонии цены на микросхемы и другие компоненты начали расти. Производственные площадки в других странах уже получили большие заказы, однако они не смогут восполнить масштабы производства китайских заводов.



Предприятия, которые зависимы от китайских комплектующих элементов, вынуждены перестраивать свои планы. Эпидемия атипичной пневмонии, к сожалению, не стала уроком для промышленников со всего мира. В тот момент надо было подумать об устранении китайской монополии, и не замыкать всё производство в Поднебесной.



В сегодняшней ситуации последствия могут оказаться намного серьёзнее, чем прогнозируется. Бизнес может потерять своих клиентов и рынки сбыта.



