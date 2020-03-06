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//Экономика 13+

Китайская и мировая промышленность терпит убытки из-за коронавируса

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Китайская и мировая промышленность терпит убытки из-за коронавируса

Большинство промышленных предприятий в разных странах мира зависимы от комплектующих из КНР. Но именно в карантинном Ухане расположена гигантская часть заводов по производству плат для электроники. Пока заводы закрыты, речи о поставках за рубеж идти не может.

Из-за опасной пневмонии цены на микросхемы и другие компоненты начали расти. Производственные площадки в других странах уже получили большие заказы, однако они не смогут восполнить масштабы производства  китайских заводов.

Предприятия, которые зависимы от китайских комплектующих элементов, вынуждены перестраивать свои планы. Эпидемия атипичной пневмонии, к сожалению, не стала уроком для промышленников со всего мира. В тот момент надо было подумать об устранении китайской монополии, и не замыкать всё производство в Поднебесной.

В сегодняшней ситуации последствия могут оказаться намного серьёзнее, чем прогнозируется. Бизнес может потерять своих клиентов и рынки сбыта.

ПВ

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