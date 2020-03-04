Грузооборот на железнодорожном транспорте сократился на 20%

//Экономика 13+

4 марта 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

В России заметно сократился грузооборот на железной дороге. Эксперты считают, что это может послужить сигналом наступления кризиса. В стране также наблюдается дефицит компонентов из-за закрытия китайских заводов.

Поставщики вынуждены сокращать производственные мощности.



Производителям товаров из-за низкого спроса приходится увольнять сотрудников или отправлять их в отпуск без содержания. В Министерстве экономического развития России сообщили, что спад грузоперевозок наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев. Причиной являются вспышки коронавируса в Китае, уменьшение строительного сектора.

Спад объёмов перевозок наблюдается и на других видах транспорта. Всё это ведёт к сокращению складских помещений. Особо сильное уменьшение грузоперевозок произошло в сибирских и дальневосточных регионах. По оценкам специалистов, падение грузопотока составило порядка 20%.



В большей степени из Китая сократились поставки запасных частей для автомобилей, оборудования, товаров народного потребления. Несмотря на негативные тенденции в российской экономике и события в Китае, отечественные транспортные компании надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону уже к концу этого года.



