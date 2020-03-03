"Газпром" на 40% снизил цену на газ для Болгарии

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во вторник, 3 марта, заявил, что российская компания "Газпром" снизила цену на газ для республики. Согласно последней информации, стоимость понизилась на 40%.

Бойко Борисов в рамках пресс-конференции отметил, что "Газпром" передал болгарской стороне подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ.

Политик счел данное событие как "символичный подарок" к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Напомним, что эта дата отмечается 3 марта.