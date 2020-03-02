Алексей Текслер предложил СФ изменить правовую базу в сфере газификации

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2 марта 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

По мнению губернатора Челябинской области ряд нормативно-правовых ограничений, существующих в этой сфере нужно решать на федеральном уровне.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 февраля, в Челябинскую область приезжал министр энергетики Александр Новак. Он принял участие в совещании с участием губернатора и руководителей компаний ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК». На встрече обсуждались текущие проблемы газификации. Напомним, до 2012 года поставщиком газа в области была компания «Газпром», теперь поставщиком является ПАО «НОВАТЭК». В связи с этим, ПАО «Газпром» замедлил свою работу по газификации области, при том что газотранспортная инфраструктура остаётся в его ведении.

По словам Алексея Текслера, регион удвоил финансирование на ближайшие три года. На реализацию проектов газоснабжения предусмотрено 3 миллиарда рублей. В этом году будет построено около 400 километров сетей, к газу будет подключено около 10 тысяч домовладений. Глава региона отметил, что необходимо разработать четкие и прозрачные правила подключения к магистральным сетям, источников финансирования на магистральных сетях, сроков и цены технологического подключения. «В сфере газоснабжения регулируется только процедура подключения к распределительной сети, подключение к магистрастральной сети не регламентировано, что и создает трудности получения дополнительной мощности с ГРС. Фактически такое подключение можно ждать годами, пока это мероприятие не будет в инвестпрограмме Газпрома», - отметил Алексей Текслер.Он попросил включить вопросы в проект решения, подчеркнув, что ответы на подобные вопросы давно найдены в сфере электроэнергетики.