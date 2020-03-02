Эксперт заявил, что мир ждет экономический кризис

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2 марта 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Мировая экономика покажет худшие за последнее десятилетие результаты по итогам 2020 года, считают эксперты из Америки.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин согласился с мнением американских коллег – мир ждет экономический кризис.

«Китай – мастерская нашего мира – из-за коронавируса приостановил работу. 12 лет назад были сделаны такие оценки: если экономический рост Китая упадет до 4%, а тогда это было немыслимо, в условиях кризиса рост замедлился до 8%, то он сорвет мир в глобальную депрессию. Сейчас 4% - вполне нормальный прогноз на этот год», - добавил специалист.