Эксперты научили, как открыть успешную кофейню

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27 февраля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Рестораторы научили желающих открыть собственное кафе или кондитерскую в Москве, на что нужно обращать внимание при начале работы. Основное, на что специалисты посоветовали обращать внимание, это расположение и помещение.

В Москве постоянно появляются новые кофейни, кондитерские, булочные и кафе. При открытии своего бизнеса стоит учитывать соседство с конкурентами и «задаться вопросом — почему именно здесь? Появятся ли у предприятия клиенты именно в этом месте?» - советует шеф-повар Юлия Кириченко.

Владелица кондитерской Елена Черненко добавляет, что помимо расположения важно учитывать габариты будущего кафе. «Если выбрать локацию, где поместится маленькое предприятие, получится не совсем хорошо, так как ее ассортимент не ограничивается двадцатью товарами. Соответственно, помещение должно быть просторным и уютным, где не будут толкаться покупатели», - считает она.