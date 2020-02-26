Алексей Текслер инициировал снижение налогов для горнодобывающих предприятий

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26 февраля 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер и Борис Титов

Об этом губернатор Челябинской области рассказал на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Как ранее сообщали «Аргументы недели», южноуральским предприятиям пересчитали налог на добычу полезных ископаемых за последние три года, из-за этого многие оказались на грани банкротства. В январе этого года Алексей Текслер пообещал разобраться с этим вопросом. Сегодня на встрече с Уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борисом Титовы глава региона подчеркнул, что с этой инициативой власти вышли в правительство РФ.

«Для нас это не только фискальная история, в первую очередь, стимулирование дорожного строительства, в целом строительства, - отметил Алексей Текслер. -Мы не заинтересованы в росте стоимости материалов, а там существенный рост налоговой нагрузки. Самое важное для нас – способствовать развитию бизнеса, и малого, и среднего, и крупного, потому что только через это мы можем говорить о росте ВРП, о новых возможностях и для бюджета, и для людей».

Напомним, что ранее в Челябинской области были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения (на 30% для среднего и малого бизнеса), расширили перечень видов деятельности по патентной системе, расширили список предприятий, которым положены налоговые каникулы.

Борис Титов подчеркнул, что в Челябинской области делаются смелые шаги по поддержке предпринимательства.

«Челябинская область – важнейший промышленный регион в стране, это залог того, что все экономически сложные времена он проходит лучше других, - сказал Борис Титов. - По-прежнему есть рост внутреннего регионального продукта, есть рабочие места, есть зарплаты, а они в промышленности выше, чем в среднем по региону и по стране. Но есть проблемы, решая которые, можно двигаться вперед».