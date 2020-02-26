Глава Минэнерго РФ Новак объяснил рост цен на бензин в России

Министр энергетики РФ Александр Новак объяснил рост цен на бензин в стране. Новак отметил, что уровень цен на автомобильное топливо в России не самый высокий, в том числе среди нефтедобывающих стран мира, сообщает kp.ru.
По словам главы Минэнерго, рост цен на бензин в нашей стране укладывается в динамику инфляции. "В этом плане мы сформировали в рамках системы налогообложения механизм сдерживания цен", - подчеркнул Новак.
Цену на бензин глава Минэнерго обсуждал с главой комитета по бюджету и налогам в Госдуме Андреем Макаровым. Народный избранник также ведет на телевидении программу "Право на справедливость". Макаров согласился с мнением Новака, отметив, что например, в Норвегии, которая также является крупнейшим нефтеэкспортером в мире, цена на автомобильное топливо "гораздо выше".
Согласно данным на 24 февраля, средняя стоимость бензина в Норвегии составляла $1,84 за литр, в России - $0,71 за литр.
Напомним, 2020 год в России начался с роста цен на топливо.