Глава Минэнерго РФ Новак объяснил рост цен на бензин в России

//Экономика 13+

26 февраля 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Новак, Omar Marques, globallookpress.com

Министр энергетики РФ Александр Новак объяснил рост цен на бензин в стране. Новак отметил, что уровень цен на автомобильное топливо в России не самый высокий, в том числе среди нефтедобывающих стран мира, сообщает kp.ru.

По словам главы Минэнерго, рост цен на бензин в нашей стране укладывается в динамику инфляции. "В этом плане мы сформировали в рамках системы налогообложения механизм сдерживания цен", - подчеркнул Новак.

Цену на бензин глава Минэнерго обсуждал с главой комитета по бюджету и налогам в Госдуме Андреем Макаровым. Народный избранник также ведет на телевидении программу "Право на справедливость". Макаров согласился с мнением Новака, отметив, что например, в Норвегии, которая также является крупнейшим нефтеэкспортером в мире, цена на автомобильное топливо "гораздо выше".

Согласно данным на 24 февраля, средняя стоимость бензина в Норвегии составляла $1,84 за литр, в России - $0,71 за литр.

Напомним, 2020 год в России начался с роста цен на топливо.