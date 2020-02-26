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Глава Минэнерго РФ Новак объяснил рост цен на бензин в России

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минэнерго РФ Новак объяснил рост цен на бензин в России
Александр Новак, Omar Marques, globallookpress.com

Министр энергетики РФ Александр Новак объяснил рост цен на бензин в стране. Новак отметил, что  уровень цен на автомобильное топливо в России не самый высокий, в том числе среди нефтедобывающих стран мира, сообщает kp.ru

По словам главы Минэнерго, рост цен на бензин в нашей стране укладывается в динамику инфляции. "В этом плане мы сформировали в рамках системы налогообложения механизм сдерживания цен", - подчеркнул Новак.

Цену на бензин глава Минэнерго обсуждал с главой комитета по бюджету и налогам в Госдуме Андреем Макаровым. Народный избранник также ведет на телевидении программу "Право на справедливость". Макаров согласился с мнением Новака, отметив, что например, в Норвегии, которая также является крупнейшим нефтеэкспортером в мире, цена на автомобильное топливо "гораздо выше".

Согласно данным на 24 февраля, средняя стоимость бензина в Норвегии составляла $1,84 за литр, в России - $0,71 за литр.

Напомним, 2020 год в России начался с роста цен на топливо. 

ИЧ

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