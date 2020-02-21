За 2019 год «Россети Кубань» инвестировали 5,5 млрд рублей

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21 февраля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев провёл пресс-конференцию, в ходе которой подвёл итоги работы предприятия в 2019 году. По его словам, главными событиями за этот период стали ввод новых мощностей, переход на бренд «Россети Кубань» и участие в крупных федеральных программах. «В 2019 году предприятие «Кубаньэнерго» отметило 75-летие – это знаковая дата в истории региональной энергетики и истории края», - добавил руководитель.

За прошлый год компания инвестировала в энергетический комплекс на вверенной ей территории 5,5 млрд рублей. На эти средства были построены около 800 километров сетей, реконструированы подстанции 110 кВ «Северная», «Лорис» и «ОБД» в Краснодаре и построена новая подстанция «Порт» на Тамани. Это создало мощности для подключения новых абонентов – в том числе бизнес-объектов.

Ещё одним направлением, над которым работали в компании, стала реализация концепции «Россети «Цифровая трансформация 2030». «Цифровая сеть управляется в режиме реального времени. Первый реализованный проект – подстанция «Порт» на Тамани, где в «цифре» обрабатываются более 6,5 тысяч сигналов. В этом году мы приступаем к строительству новой цифровой подстанции «Ангарская» в Краснодаре. В 2020 году также запланирована реконструкция сочинских подстанций «Пасечная», «Кудепста», «Адлер» в цифровом формате», - сообщил Сергеев.