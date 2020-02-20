Зачем нас постоянно пугают надвигающимся кризисом?

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20 февраля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Для многих стран, включая Россию, 2020 г. не будет рекордным с точки зрения экономических показателей. Но кризис, которым нас пугают, либо вовсе не наступит либо быстро закончится.



Китайское падение спроса на нефть в масштабах планеты на поверку не страшно, оно унесло только 3% мирового спроса. К тому же сидеть в карантине всей страной долго не выйдет, да и не нужно. Через месяц-другой мотор промышленности опять заведётся в полную силу, за ним оживёт мировая торговля, ситуация выправится.



По торговому направлению прошлый год был отличный. Никакие санкции и передряги совершенно не мешали России нормальному мощному росту. Даже если восточным соседям в Азии придётся бороться с эпидемией дольше и тяжелее, чем ожидается, нам хоть и будет нелегко, но катастрофы не случится.



Да и как говорят финансовые аналитики, точно предсказать кризис просто невозможно. Мы уже 12 лет живём в ожидании кризиса, от ожидания которого можно просто свихнуться.



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