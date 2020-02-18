Цифровым курсом идете, товарищи: перспективы криптовалюты в России

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18 февраля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели», София Гулеишвили ]

биткойн,pixabay.com

То ли деньги, то ли товар. Криптовалюта – это все еще «не пойми что» для мирового законодательства. Ее правовой статус, как и, соответственно, механизм контроля, не определен. Что же ожидает «цифровое золото» в ближайшем будущем?

На заре появления биткойнов, в 2009 году, российские власти вовсе не были обеспокоены «новинкой». Лишь ближе к 2012 году ЦБ проснулся: как это деньги могут появляться из ниоткуда (а точнее, из сомнительного комбо «электроэнергия + видеокарта»), да еще и спокойно, децентрализованно использоваться в качестве платежного инструмента. По сути, криптовалюта – это цифровой аналог прачечных Аль Капоне: с помощью специальных сервисов-миксеров она разделяется на множество частей, каждая из которых потом конвертируется в любой другой доступный токен (виртуальный аналог реального актива). Как раз теневая экономика и является главным аргументом ЦБ для запрета на работу с открытым блокчейном - цифровой базой данных, где содержатся все записи о сделках независимых пользователей.

Ни один управляющий орган никогда не откажется от контроля. В России уже с 2017 года разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Он должен будет регулировать их выпуск, учет и обращение. Но, принятый Госдумой в первом чтении в 2018, законопроект все еще только готовится к следующему этапу.

С чем же связано промедление? По данным телеграмм-канала «Baza», в органах госуправления нет единства мнений относительно криптовалюты. В то время как Банк России склоняется к запрету цифровых монет, ФСБ выступает за легализацию виртуальных финансовых активов с учетом жесткого контроля за ними. Зампред правительства РФ Максим Акимов, в соответствии с информацией канала, даже обратился к Владимиру Путину с сообщением о том, что «отсутствие единой позиции препятствует дальнейшей работе над законопроектом и его принятию».

Несмотря на эти разногласия, в ноябре 2019 года уже «третья партия» - Коллегия МВД - поручила профильным ведомствам разработать механизм ареста цифровых активов (особенно – криптовалют) для их конфискации. К 31 декабря 2021 года свои предложения должны предоставить МВД, Росфинмониторинг, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст, ФСБ и другие органы. «Известия» также сообщают, что вместе с данным механизмом могут ввести и уголовную ответственность со сроками от 5 до 8 лет лишения свободы.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН и вовсе отмечает, что «рынка криптовалюты в России нет». «Некоторые организации объявляли, что они будут принимать криптовалюту, но по факту этого не происходит. По сути это стало рекламной кампаний. Это странно, поскольку надо регулировать рынок целиком, а не отдельные элементы. И потом, чтобы что-то запретить, надо что-то разрешить. Надо определить, что такое криптовалюта, что до сих пор не сделано», - сообщает Припачкин.

Ну а в то время как в Россия все еще нет никакой ясности с цифровыми активами, в некоторых странах ЕС уже вступила в силу обязательная для всех банков AML-5 (Anti Money Laundering-5) – пятая директива по предотвращению использования финансовых систем с целью отмывания денег, которая распространяется не только на фиатные деньги (валюту, объявленную государством законным средством платежа), но и на криптовалюту.

Остается лишь пожелать успехов российским госорганам и майнерам (тем, кто добывает биткойны и проч.), для которых в 2017 году на главной странице Reddit о криптовалюте уже успел повисеть номер горячей линии службы предотвращения самоубийств в США.