Экономика России ускоряется только в головах чиновников

//Экономика 13+

14 февраля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве финансов России сообщили, что прогноз по росту российской экономики увеличен до 1,9%. В Счётной палате назвали такие прогнозы слишком оптимистичными. Отсутствие инвестиций, падение доходов населения не смогут улучшить экономику.



Минфин считает, что рост произойдёт благодаря тому, что президент указал на необходимость улучшения социального и экономического положения граждан. Чиновники ожидают, что динамика расходов населения изменится в лучшую сторону.



Негативное влияние на ситуацию в нашей стране оказывает и мировая экономика. Спад торговли, сокращение инвестиционных потоков, торговые конфликты. Во многих сферах производства наблюдается отрицательная динамика. Чтобы изменить положение в лучшую сторону, требуются изменения в налоговой системе, кредитной политике.



Эксперты считают, что в этом году рост экономики по сравнению с прошлым годом будет более скромным. В мире нарушилась мировая цепочка поставок. Торговля с Китаем сократилась, потоки туристов из Поднебесной уменьшились.

Экономисты надеются, что импульс экономике смогут дать национальные проекты и социальная поддержка населения. В результате этого произойдёт увеличение потребительского спроса. Пока что инфляция обгоняет рост доходов населения, из-за этого экономика вошла в стадию кризиса.



