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Экономика России ускоряется только в головах чиновников

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Экономика России ускоряется только в головах чиновников

В Министерстве финансов России сообщили, что прогноз по росту российской экономики увеличен до 1,9%. В Счётной палате назвали такие прогнозы слишком оптимистичными. Отсутствие инвестиций, падение доходов населения не смогут улучшить экономику.

Минфин считает, что рост произойдёт благодаря тому, что президент указал на необходимость улучшения социального и экономического положения граждан. Чиновники ожидают, что динамика расходов населения изменится в лучшую сторону.

Негативное влияние на ситуацию в нашей стране оказывает и мировая экономика. Спад торговли, сокращение инвестиционных потоков, торговые конфликты. Во многих сферах производства наблюдается отрицательная динамика. Чтобы изменить положение в лучшую сторону, требуются изменения в налоговой системе, кредитной политике.

Эксперты считают, что в этом году рост экономики по сравнению с прошлым годом будет более скромным. В мире нарушилась мировая цепочка поставок. Торговля с Китаем сократилась, потоки туристов из Поднебесной уменьшились.
Экономисты надеются, что импульс экономике смогут дать национальные проекты и социальная поддержка населения.  В результате этого произойдёт увеличение потребительского спроса. Пока что инфляция обгоняет рост доходов населения, из-за этого экономика вошла в стадию кризиса.

ПВ

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