"Яндекс" отчитался о выручке за 2019 год: "Год был успешный"

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14 февраля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Компания "Яндекс" подвела итоги за 2019 год и отчиталась о финансовом результате. За IV квартал 2019 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года на 33% — до 51,7 млрд рублей (835,1 млн долларов).

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей. Чистая прибыль компании при этом выросла на 6%, до 23,5 млрд рублей, указано в сообщении Интернет-компании.

"2019 год был очень успешным по всем параметрам", — заключил генеральный директор группы компаний Яндекса Аркадий Волож.

По оценке Воложа, выручка выросла благодаря вкладу каждого из направлений. "Мы значительно продвинулись в разработке технологии беспилотного управления при довольно скромных вложениях, и сегодня это технология мирового уровня, наравне с ведущими аналогами в индустрии. Мы продолжим развивать наши технологии и поддерживать рост заметных направлений в экосистеме "Яндекса", таких как лента персональных рекомендаций "Дзен" и новый гиперлокальный сервис доставки продуктов "Яндекс.Лавка", - сообщил Аркадий Волож.