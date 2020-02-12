//Экономика 13+

12 февраля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Топ-менеджеры крупных компаний считают, что в этом году вероятность наступления рецессии в мировой экономике намного выше, чем в предыдущие годы. При этом причиной проблемы является не только китайская пневмония.



Сложности в торговле США и Китая оказывают негативное влияние на мировую экономику. Повсеместно наблюдается падение спроса на сырьё. Как следствие этого снижаются объёмы производства, грузопотоков. Капиталистической системе некуда расширяться. Найти новые источники прибыли очень сложно.



Кризис в мировой экономике может растянуться на несколько лет. Финансовая система окажет негативное влияние на демографию, социальную политику государств. Отечественные экономисты отмечают, что российское руководство приготовило большой набор инструментов, чтобы удержать рецессию под контролем.



Россия, как и другие государства, будет ощущать влияние мировой экономики. При этом российская экономика может показать сдержанный спад. Многое зависит от стоимости нефти. Пока её цена не опустится ниже 40 долларов за один баррель, экономических проблем в стране не будет. Но если цена упадёт, тогда реализовать национальные проекты не получится. От ряда важных задач придётся отказаться из-за нехватки финансовых средств.



