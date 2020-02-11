Голодец получила должность зампреда Сбербанка

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11 февраля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Бывший вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заняла пост заместителя председателя правления Сбербанка. Об этом сообщил глава финансовой организации Герман Греф.

«Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования», - отметил он.

Греф подчеркнул, что в Сбербанке решено создать собственную медицинскую платформу, и именно Голодец станет курировать данное направление. Также он добавил, что на сегодняшний день не названы кандидатуры от правительства в набсовет банка.