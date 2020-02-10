20 млрд рублей - инвестиции в инфраструктуру

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10 февраля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» в 2019 году на развитие Приволжской железной дороги было направлено более 20 млрд рублей. В развитие Саратовского региона инвестировано 11,1 млрд рублей, Волгоградского – более 7,4 млрд рублей, Астраханского – свыше 1,9 млрд рублей.

В числе наиболее значимых проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной и провозной способности в направлении «Север-Юг» и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна – комплексную реконструкцию участков им. Максима Горького-Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.

Среди других значимых инфраструктурных проектов 2019 года – реконструкция станции Гумрак со строительством путепроводной развязки, развитие станций Саратовского узла, строительство западного обхода Саратова, реконструкция вокзала Саратов-1.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в пригородном сообщении и организации перевозок до нового аэропорта «Гагарин» в 2019 году В Саратовский регион поступили 3 новых электропоезда серии ЭП3Д в четырёхвагонном исполнении и один состав – в шестивагонном. В рамках обновления парка тягового подвижного состава в депо магистрали поступило 17 грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и 7 маневровых локомотивов ТЭМ14.