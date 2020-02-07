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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Совет директоров Центрального банка России в пятницу, 7 февраля, принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов. Как предполагали эксперты, ключевая ставка снижена до 6%.

В сообщении ЦБ отмечается, что "замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными". По данным Банка России, темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года.

ЦБ сохранил свой прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год в интервале 1,5-2%, на 2021 год — в интервале 1,5-2,5%, на 2022 год — в интервале 2-3%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

ИЧ

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