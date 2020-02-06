Кто и как наживается на бюджете развития российских моногородов?

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6 февраля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Незадолго до отставки правительства Медведева по кабинетам Белого дома и Госдумы гуляли проекты пересмотра поддержки моногородов. В настоящий момент 321 российский город считается зависимым от одного-единственного предприятия, вокруг которого они и строились в советские годы. Однако, по словам секретаря экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Павла Склянчука, число моногородов может вскоре сократиться почти вдвое – до 170.



В 2019 г. моногородам планировали выделить дополнительно 18,6 млрд руб. на три года, но правительственная комиссия не поддержала инициативу. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин программу развития моногородов разнёс. Счётная палата РФ представила отчёт о проверке расходования средств Фондом развития моногородов. Оказалось, что денег выделено куда больше реальных потребностей. Неосвоенные деньги фонд, являющийся некоммерческой организацией, держал в банке, получив навар в 260 миллионов.



Сегодня в моногородах России проживает около 14 млн человек. Неужели власть решится взять и разом перекрыть половине из них поддержку? Только потому, что сама же не умеет не красть и выстроить эффективную систему? Из недр правительства доносилось, что сокращать число моногородов будут постепенно, а со списком определятся в течение 2020 года. Но главная тенденция просматривается уже сейчас: на людей плевать, важно, чтобы они

не устроили «социальных взрывов».



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