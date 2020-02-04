Производители денег

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4 февраля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Цифры сами по себе говорят мало о чём. В сравнении с другими цифрами они уже приобретают смысл относительности. А когда цифры – деньги, это уже не только математическая величина, но и социальная, экономическая, политическая и проч., и проч.

В конце прошлого года областные думцы и публичные люди радостно рукоплескали главному финансисту Волгоградской области Александру Дорждееву. Его ведомство – областной комитет финансов сверстало на 2020 год префицитный бюджет. Доходы в нём превысили расходы на 200 миллионов рублей. Общая цифра плановой кубышки обозначена в сумме чуть более ста миллиардов рублей. Если конкретнее: 107 миллиардов – доходная часть, 106,8 миллиардов - расходная. Эти деньги должны пойти на всяческие региональные и национальные проекты: строительство и модернизацию объектов здравоохранения, культурно-массовых сооружений, дорог и т.д., а так же на социальные выплаты и зарплату - содержание бюджетного сектора. Бюджетники – это большая часть врачей, учителей, правоохранителей и др. И ещё армия органов местной власти.

Например, на содержание органов власти Волгограда - администрации города, районов, а также городской думы утверждено на 2020 год один миллиард 101 миллион 666 тысячи рублей. В городе-спутнике Волжском - на содержание администраций, штата чиновников, а также депутатов – 358 миллионов 19 тысяч рублей. Камышинские муниципальные служащие обойдутся в 115 миллионов 784 тысяч рублей. Районные администрации получат примерно по 30 миллионов рублей, сельские - примерно от двух до трех миллионов в год. Получить место сельского чиновника при общем бедственном положении на селе – огромное счастье и стабильный материальный доход. Но цифры содержания органов власти – это так, для понимания. Сравним другие суммы.

Если вы вслед за областными депутатами считаете, что региональные финансисты – суперпрофессионалы, доблестным трудом добывающие деньги, спешим открыть вам глаза. Они их только распределяют по разным статьям. «Производит» деньги население.

Например, областная налоговая отчиталась, что только за 11 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 94,5 миллиардов рублей. Эта сумма складывается из разных видов налогов, собранных от нас - граждан и работающих предприятий. Это подоходный налог – на руки выдается не вся сумма зарплаты, заявленная работодателем при приеме, из неё вычитается НДФЛ. Налог на прибыль, на имущество, УСН – при упрощенной системе работы, ЕНВД – единый вменённый. Земельный, транспортный налоги – почти у всех граждан что-то есть за душой. То есть уплаченные налоги практически могут покрыть доходную часть бюджета. Остается только грамотно и честно(!) их израсходовать.

«Добывать» деньги от населения – главная задача мытарей. Отдавать в виде налогов – обязанность граждан, поддерживающих общественный договор с государством. Но грамотно работающим государственным структурам удаётся не только выбивать налоги, но и привлекать личные денежки, создав соответствующие условия. Нам же отделение Центрального Банка России по Волгоградской области сообщило, что на вкладах и депозитах различных банков жители Волгоградской области накопили 257 миллиардов 212 миллионов рублей. Сумма, равная почти двум с половиной региональным бюджетам. Причем, несмотря на снижение процентных ставок, эта сумма с каждым годом имеет тенденцию к увеличению. Конец 2017 года - 223 миллиарда 902 миллиона рублей, 2018 года – 245 миллиардов 480 миллионов рублей.

По фактам и ощущениям складывается такая сюрреалистичная цепочка: деньги были, деньги, конечно, будут, но денег сейчас нет. А мы держимся.