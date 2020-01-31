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31 января 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Одним из преимуществ компании Александра Удодова являются собственные складские помещения

Более чем на 4 % выросла в 2019 году выручка немецкого логистического сервисного оператора VG Cargo, контролируемого россиянином Александром Удодовым. Показатели VG Cargo на фоне отрицательных показателей большинства основных игроков рынка авиагрузообработчиков выглядят оптимистичными.

КОМПАНИИ УДОДОВА ПОМОГАЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В VG Cargo рассказали о «неплохих предварительных результатах прошедшего года». Компания, базирующаяся в гавани немецкого Франкфурт-Хана, обработала более 80 тысяч тонн авиационных грузов (рост по сравнению с 2018 годом составил 8 %); общая выручка предприятия выросла на 4,5%; расходы снизились на 2 %. Примечательно, что большинство других авиагрузообработчиков Германии, обнародовавших предварительные итоги 2019 года, зафиксировали падение производственных и финансовых показателей.

Компания Удодова объясняет свои достижения «дигитализацией контроля за расходами и управления закупками, оптимизацией рабочих процессов силами менеджмента, применением современных практик управления персоналом, а также высоким качеством грузообработки и предоставлением партнерам экспресс услуг».

Помимо этого, в 2019 году VG Cargo заключила новые долгосрочные пакетные соглашения с несколькими авиаперевозчиками. Клиентами компании стали российская грузовая компания «Скай Гейтс Эйрлайнс», а также китайские грузовые компании SuparnaAirlines и SF Airlines. Российский авиаперевозчик молодой, но с амбициозными планами, SuparnaAirlines с более двумя десятками грузовых Boeing, является заметным игроком рынка. SF Airlines и вовсе является самым большим по количеству воздушных транспортников предприятием КНР (57 грузовых Boeing).

Александр Удодов приобрел контрольный пакет VG Cargo в 2004 году и сделал из небольшой компании одного из крупнейших логистических операторов Европы. При Удодове штат компании вырос более чем в 10 раз, грузообработка выросла почти в семь раз, были построены собственные складские мощности, превышающие 35 тысяч квадратных метров. VG Cargo получила сертификат соответствия международному стандарту безопасности, позволяющий работать с особо ценными грузами, а также пакет разрешительных документов для прохождения грузов в особом режиме на немецкой таможне.

ОТРАСЛЬ АВИАПЕРЕВОЗОК МОЖЕТ НЕ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА НА НОВОСТЯХ ОБ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

В VG Cargo полагают, что 2020 год сложится для компании также благоприятно, как и предыдущие годы. «Мы планируем прирастить партнерскую базу, а также намерены предоставить в 2020 году новые логистические продукты, в том числе для клиентов из сферы электронной торговли, которая продолжает расти взрывными темпами», - заявили в VG Cargo.

Не исключено, что по итогам 2020 года, как и в прошедшем году, показатели каргокомпании Александра Удодова и других игроков рынка будут разнонаправленными. Эксперты полагают, что глобальный отраслевой кризис 2019 года перекинется на 2020 год.

Рынок авиагрузообработки тянет вниз кризис в авиаперевозках. Из-за торговых противоречий между КНР и США, замедления роста ВВП в ряде ведущих мировых экономик, неопределенности с Brexit и ряда других факторов глобальные авиакаргоперевозки снижались весь 2019 год. AirFrance-KLM, LufthansaGroup и InternationalAirlinesGroup уже отчитались о снижении объемов грузоперевозок в годовом исчислении.

Эксперты крайне осторожны в прогнозах, большинство из них ожидает восстановление отрасли только в 2021 году. «На рынке будут появляться новые предложения, новые объемы грузоперевозок, однако маловероятно, что 2020 год не принесет значительное улучшение ситуации. Рост грузоперевозок вернется в 2021 году», - заявил на конференции AirlineEconomicsGrowthers в Дублине финдиректор Cargolux Максим Страус.

Впрочем, даже консервативные прогнозы аналитиков могут не оправдаться и рынок авиаперевозок перейдет в более глубокую рецессию. Крупнейшие авиакаргокомпании из-за коронавируса отказываются от рейсов в Китай. United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific и Finnair уже отменили часть рейсов в КНР, а British Airways приостановила бронирование прямых полетов из Лондона в Пекин и Шанхай до марта. Гонконгская Cathay Pacific сокращает число рейсов в Китай не менее чем наполовину до конца марта.

Последний раз так лихорадило глобальный рынок авиаперевозок в 2003 году, когда из-за вспышки апатичной пневмонии спрос на полеты в Азию рухнул почти на 50 %. По мнению главы малайзийского авиационного консалтингового агентства Endau Analytics Шукора Юсофа, только финансово сильные и хорошо управляемые авиакомпании и аэропорты способны преодолеть резкое падение авиаперевозок.

РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ АЛЕКСАНДРА УДОДОВА

Александр Удодов активно ведет бизнес не только в Германии, но и на родине. Удодов владеет несколькими региональными и московскими торгово-офисными центрами; краснодарским санаторием «Термы», являющимся крупнейшим бальнеотерапевтическим курортом, запущенным за последние годы в России. Курский аграрный стартап Александра Удодова «Грибная радуга» с 2018 года вырвался в лидеры национального рынка по выручке и по объему выращиваемых шампиньонов.

Источник: Собеседник