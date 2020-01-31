В Копейске восстановили электроснабжение хлебокомбината

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31 января 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

После отключения электричества за долги руководство предприятия обратилось за помощью к правительству Челябинской области.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в настоящее время подача электричества возобновлена. За предприятием числилась задолженность, которая была не вовремя оплачена. После суток простоя директор хлебокомбината обратилась в правительство области с обращением. «Предприятие терпит значительные убытки, люди не могут приступить к своим должностным обязанностям», - сообщала в письме Александра Максимова.

По словам вице-губернатора Сергея Шаля, долги хлебозавода были погашены частным лицом, но из-за неразберихи в пл «Уралэнергосбыт» не мог идентифицировать платеж.

«Понадобилось, что называется, ручное управление, и проблема была решена достаточно быстро», - отметил Сергей Шаль.

«Копейский хлебокомбинат задолжал за свет более полумиллиона рублей, - прокомментировали ситуацию в компании «Уралэнергосбыт». - Уведомление об отключении электроэнергии хлебокомбинат получил еще в середине января. На момент отключения предприятие оставалось должно 299 тысяч. Платежные документы о погашении всей суммы предоставлены только 30 января, после чего сбытовая компания оперативно направила телефонограмму о возобновлении подачи электроэнергии».

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)