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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Американский инвестор прогнозирует глобальный кризис в мировой экономике в ближайшие годы

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Американский инвестор прогнозирует глобальный кризис в мировой экономике в ближайшие годы
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Американский инвестор, мультимиллионер Джим Роджерс прогнозирует глобальный кризис в мировой экономике. По мнению 77-летнего Джима Роджерса, экономический кризис грянет до 2025 года и может стать самым масштабным за последние 80 лет.

Джим Роджерс в 1973 году вместе с инвестором Джорджем Соросом основал хедж-фонд Quantum.  По мнению соратника Сороса, причинами падения экономики станут закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки мировых центробанков, - пишет газета "Известия".

Джим Роджерс напомнил, что в 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше из-за того, что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. По его мнению, теперь  назрел новый кризис, и он может начаться в ближайшие 3−5 лет.

Российские аналитики считают, что из-за вспышки коронавируса может снизиться уровень развития китайской экономики.
Международное рейтинговое агентство Moody’s к основным рискам относит рецессию в экономике, мягкую денежную политику, политические события, торговые войны, развитие революционных технологий и ситуацию в экологии.

 

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