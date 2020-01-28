Экономист: россиянам не стоит ожидать пенсии в 30 тысяч

//Экономика 13+

28 января 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Экономист Василий Колташов не поверил в повышение пенсий до 30 тысяч рублей.

«Накопительная пенсионная система – попытка сделать из малого большое. У людей низкие доходы. От этих низких доходов они должны еще дать финансистам, структурам каким-то. Если у людей высокие доходы, то на протяжении веков они обходились без гарантированного пенсионного плана, потому что использовали самостоятельно инвестиционные инструменты. А для тех, у кого денег нет, это тоже ничего не гарантирует. Потому что, в принципе, накопительная пенсионная политика проваливается всюду, где у людей нет денег», объяснил эксперт.