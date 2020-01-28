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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Экономист: россиянам не стоит ожидать пенсии в 30 тысяч

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист: россиянам не стоит ожидать пенсии в 30 тысяч
фото: pixabey

Экономист Василий Колташов не поверил в повышение пенсий до 30 тысяч рублей.

«Накопительная пенсионная система – попытка сделать из малого большое. У людей низкие доходы. От этих низких доходов они должны еще дать финансистам, структурам каким-то. Если у людей высокие доходы, то на протяжении веков они обходились без гарантированного пенсионного плана, потому что использовали самостоятельно инвестиционные инструменты. А для тех, у кого денег нет, это тоже ничего не гарантирует. Потому что, в принципе, накопительная пенсионная политика проваливается всюду, где у людей нет денег», объяснил эксперт. 

СЕ

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