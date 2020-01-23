Магнитогорские металлурги достигли ещё одной рекордной отметки

//Экономика

23 января 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

За 2019 год Магнитогорскому металлургическому комбинату удалось достичь ещё одного рекордного для себя показателя. Стан 2000, занимающийся холодной прокаткой, произвел 1703,8 тонн холоднокатаного листа. Это абсолютный рекорд для данного участка производства.

Стан 2000 был запущен в 2011 году. Он стал первой очередью современного комплекса холодной прокатки. А через год продукцию выдала продукцию и вторая очередь комплекса. Примечательно, что в пуске обоих очередей принимал участие президент Владимир Путин. Производство холоднокатаного листа быстро набирало обороты, и в 2014 году удалось произвести 1669,6 тыс. тонн проката. Это стало рекордом на последующие годы, и вот теперь эту планку ММК вновь удалось приподнять. Уже в 2015 году стан перевалил за 5 млн. тонн выпущенного листа, а в 2018 году – и за отметку 10 млн.

Данный металлургический стан расположен в листопрокатном цехе № 11. Он выступает ключевым агрегатом в комплексе. Задачей всего комплекса является выпуск холоднокатаного и оцинкованного проката для нужд предприятий автомобилестроения. Количество и качество продукции, выпускаемой станом 2000, позволило ММК стать ведущим поставщиком проката автомобильным производствам. Причем магнитогорский продукт закупают не только российские производители, но и иностранные фирмы, разместившие свое производство на территории России.