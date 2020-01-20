Россия начала принимать долги за военное оборудование и технику

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.
По данным источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), это было невозможным из-за проведения платежей в долларовом эквиваленте.
Последние подсчеты 2018 года показали, что страны-должники обязаны вернуть окло трех миллиардов долларов. Перечислять долги позволил переход на национальные валюты.
Расчеты в долларах стали невозможны из-за введенных США санкций в отношении стран, сотрудничающих с РФ в военной сфере, в частности, в закупках вооружения.