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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Россия начала принимать долги за военное оборудование и технику

, 06:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россия начала принимать долги за военное оборудование и технику
Фото: Youtube

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

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По данным источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), это было невозможным из-за проведения платежей в долларовом эквиваленте.

Последние подсчеты 2018 года показали, что страны-должники обязаны вернуть окло трех миллиардов долларов. Перечислять долги позволил переход на национальные валюты.

Расчеты в долларах стали невозможны из-за введенных США санкций в отношении стран, сотрудничающих с РФ в военной сфере, в частности, в закупках вооружения.

ЕП

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