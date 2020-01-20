Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ

, 05:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Федеральная антимонопольная служба

Банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ
Фото: Youtube

Госдума займется рассмотрением законопроекта, предусматривающего отмену комиссии при оплате квитанций за услуги ЖКХ.

Эксперт: почему власти не станут снижать тарифы ЖКХ

Эксперт: почему власти не станут снижать тарифы ЖКХ

По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, ранее многие банки устанавливали комиссионные сборы от двух процентов. Работа над новым документом начнется уже в конце февраля.

Неверов считает техническую сторону вопроса простой, но необходимой для россиян, так как во многих случаях поставщики заключают договоры с кредитными организациями, которые взимают комиссию, не предусмотренные законодательством.

ЕП

//картина дня

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известны российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «ликвидации» Украины. По его словам, представители…