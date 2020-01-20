Банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ

Госдума займется рассмотрением законопроекта, предусматривающего отмену комиссии при оплате квитанций за услуги ЖКХ.
По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, ранее многие банки устанавливали комиссионные сборы от двух процентов. Работа над новым документом начнется уже в конце февраля.
Неверов считает техническую сторону вопроса простой, но необходимой для россиян, так как во многих случаях поставщики заключают договоры с кредитными организациями, которые взимают комиссию, не предусмотренные законодательством.