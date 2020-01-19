Forbes назвал нового богатейшего человека планеты

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19 января 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Основатель Amazon Джефф Безос, долгое время считавшийся самым богатым человеком планеты, сдал позиции. Многомиллиардного состояния бизнесмена оказалось недостаточным, чтобы сохранить за ним первое место.

Forbes объявили о новом богатейшем человеке в мире. Им стал глава французской корпорации Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно. Француз потеснил прошлого лидера списка американца Джеффа Безоса на второе место. Отмечается, что подорожание акций LVMH на 0,7% принесло Арно 1,9 $млрд., тогда как падение акций Amazon на 0,7% отняло у Безоса 760 миллионов. Теперь состояние лидеров списка составляет 117 $млрд. и 115,6 $млрд. соответственно, передаёт Радио Sputnik.