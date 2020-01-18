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18 января 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Согласно результатам исследования, проведенного Центром развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", отказ россиян от курения позволил бы сократить расходы на здравоохранение на 7,9% в год. Путин подписал закон о возвращении "курилок" в аэропорты

Траты государственной системы здравоохранения на курильщиков выше, чем в Израиле и Канаде. В год из бюджета на лечение заболеваний этой группы пациентов и на программу, помогающую бросить курить, тратят 1,3 трлн рублей.

По данным исследователей, на курильщиков в стране расходуется на 28,8% бюджетных средств больше, чем на некурящих людей. Выше, чем в России, вложения Минздрава в борьбу с вредной привычкой только в Соединенных штатах Америки.