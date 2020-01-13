Профсоюзы: МРОТ необходимо повысить до 40 тысяч рублей

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13 января 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Федерация независимых профсоюзов России

деньги в кошельке, pixabay.com

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 13 января, заявили, что минимальный размер оплаты труда в стране должен быть повышен до 40 тысяч рублей без учета семейной нагрузки.

В организации уточнили, что действующая методика расчета прожиточного минимума трудоспособного гражданина Российской Федерации в настоящий момент не соответствует увеличению тарифов и росту стоимости услуг. Именно поэтому систему расчетов следует изменить.

Напомним, с 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 7,5 процента и достиг 12130 рублей.