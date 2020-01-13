России предсказали замедление роста экономики

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13 января 2020, 03:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: газета «Ведомости»

Фото: эклогия, pixabay.com

Об угрозе замедления роста экономики России заявила накануне Счетная палата. Виной тому, по мнению представителей ведомства, стали нацпроекты в области экологии. Национальные проекты преследует злой рок

Согласно подсчетам высшего органа финансового контроля РФ, именно национальные проекты в области окружающей среды несут ощутимую и непоправимую угрозу людям и их естественной среде обитания. Это, как пишут составители отчета, происходит от загрязнения воздуха, воды, почвы, вырубки лесов и уничтожения целых популяций животных.

По словам аудитора Счетной палаты Михаила Меня, необходимо пересмотреть этот нацпроэкт для того, чтобы преодолеть существующие проблемы.с