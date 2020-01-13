Российским пенсионерам предложили выбор

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13 января 2020, 01:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Фото: Globallookpress.com

О гарантированном пенсионном плане в рамках которого граждане могут выбрать для себя оптимальный вариант при уходе на пенсию рассказал первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов. В 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70 процентов

По его словам, которые цитирует «Российская газета», новая пенсионная схема рассчитана на два варианта: первый — человек получает все накопленные им деньги за время работы единожды, второй — пенсионеру предоставляют личный план пожизненных выплат. Он напомнил, что Гарантированный пенсионный план (ГПП) заменит обязательные пенсионные накопления, заморозка которых произошла еще шесть лет назад - в конце 2014 года.

Зампреда Центробанка дополнил, что гражданину будет дано право выбора организации, управляющей его сбережениями, а также завещать свои пенсионные накопления родственникам.