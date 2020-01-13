Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Российским пенсионерам предложили выбор

, 01:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Российским пенсионерам предложили выбор
Фото: Globallookpress.com

О гарантированном пенсионном плане в рамках которого граждане могут выбрать для себя оптимальный вариант при уходе на пенсию рассказал первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов. 

В 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70 процентов

В 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70 процентов

По его словам, которые цитирует «Российская газета», новая пенсионная схема рассчитана на два варианта: первый — человек получает все накопленные им деньги за время работы единожды, второй — пенсионеру предоставляют личный план пожизненных выплат. Он напомнил, что Гарантированный пенсионный план (ГПП) заменит обязательные пенсионные накопления, заморозка которых произошла еще шесть лет назад - в конце 2014 года.

Зампреда Центробанка дополнил, что гражданину будет дано право выбора организации, управляющей его сбережениями, а также завещать свои пенсионные накопления родственникам.

ЕП

//картина дня

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие…

Оппозиции Абхазии удалось добиться своего – президент Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Сейчас все надеются на стабилизацию обстановки в регионе и мирное решение конфликта

Оппозиции Абхазии удалось добиться своего – президент Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Сейчас…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

История с выигрышем лотерейного миллиарда оказалась вымыслом от начала до конца и сказка про Золушку-пенсионерку из Подмосковья - всего лишь сказкой…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В России изменят систему оплаты труда учителей. Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, 70% фонда должно уходить на оклады, а 30% — на различные прибавки…

"Суперджету" авиакомпании "Аэрофлот" пришлось разворачиваться обратно в аэропорт Шереметьево почти сразу после взлёта. Пассажиры, провели в воздухе полтора часа, но так…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Очевидец рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала актриса и светская львица Рената Литвинова. Известно, что на пересечении Тверского бульвара…

//новости ан

В Сети не утихают разговоры о том, что нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо подозрительно похож на покойного кубинского революционера Фиделя Кастро.

//новости ан

Известная российская актриса и светская львица Рената Литвинова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попала в воскресенье, 12 января, в центре…

//новости ан

Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в квартире внука известного режиссера Никиты Михалкова в ту ночь. Известно, что…

//новости ан

Сейчас ГИБДД проводит проверку по ДТП на Тверском бульваре, где сбили актрису Ренату Литвинову. Девушку, которая была за рулем авто и совершила наезд на актрису уже нашли…

Стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе остановки общественного транспорта «Магнитогорская» во Владивостоке. Известно, что виновником аварии…

//новости ан

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина. Предварительно, за рулём…