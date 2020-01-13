Российским пенсионерам предложили выбор

О гарантированном пенсионном плане в рамках которого граждане могут выбрать для себя оптимальный вариант при уходе на пенсию рассказал первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов.
По его словам, которые цитирует «Российская газета», новая пенсионная схема рассчитана на два варианта: первый — человек получает все накопленные им деньги за время работы единожды, второй — пенсионеру предоставляют личный план пожизненных выплат. Он напомнил, что Гарантированный пенсионный план (ГПП) заменит обязательные пенсионные накопления, заморозка которых произошла еще шесть лет назад - в конце 2014 года.
Зампреда Центробанка дополнил, что гражданину будет дано право выбора организации, управляющей его сбережениями, а также завещать свои пенсионные накопления родственникам.