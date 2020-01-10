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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Нафтогаз Украины" подаст обновленные иски к России из-за активов в Крыму

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

"Нафтогаз Украины" намерен обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму. Об этом заявил журналистам исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. 

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В "Нафтогазе" контракт с "Газпромом" назвали самым выгодным в истории Украины

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму", - отметил Витренко.

Сумма требований составит 5 млрд долларов, с учетом процентов - более 7 млрд, добавил он. По словам Витренко, заседание международного арбитражного трибунала в Гааге состоится в конце 2020-го или в 2021 году.

Напомним, ранее АН сообщали, что в "Нафтогазе" назвали заключенную 30 декабря сделку с "Газпромом" о транзитных поставках газа через Украину самым выгодным контрактом за всю историю украинского государства.

АС

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