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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Лукашенко сравнил цены на российскую нефть для Белоруссии и Германии

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко сравнил цены на российскую нефть для Белоруссии и Германии
Глава Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным по поставкам нефти в страну и объяснил, по какой причине.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?" - цитирует БЕЛТА главу Беларуси.

Лукашенко отметил, что накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне "все горлопаним" про единство народов, а в итоге "Газпром" "на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии".

Ранее белорусские НПЗ заявили о прекращении поставок нефти из РФ. Это произошло потому что Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть, с чем российские грузоотправители не согласились.

АС

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