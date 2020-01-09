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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В "Нафтогазе" контракт с "Газпромом" назвали самым выгодным в истории Украины

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

В
фото: соцсети

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку с "Газпромом" о транзитных поставках газа через Украину самым выгодным контрактом за всю историю страны.

"Параметры этого соглашения являются выгодными для нас, потому что впервые за историю независимой Украины у нас есть контракт с четко определенными гарантиями оплаты "Газпромом" зарезервированных мощностей", - пояснил он.

Иными словами, согласно подписанным документам, российская корпорация обязана будет оплачивать весь объем газа - вне зависимости от того, сколько голубого топлива фактически будет поступать транзитом на территорию Европы.

Ранее "Газпром" мог остановить поставки и не понес бы никакой ответственности. Витренко напомнил, что в начале года украинская газотранспортная система (ГТС) не была полностью загружена, но "Газпром" все равно заплатит.

Напомним, "Нафтогаз" не покупает газ напрямую у "Газпрома" начиная с 26 ноября 2015 года. Тогда причиной прекращения взаимоотношений между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" стала несогласованность в цене на газ.

АС

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