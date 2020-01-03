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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В России увеличился размер страховых пенсий

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

В России увеличился размер страховых пенсий
фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года в России осуществляется плановая индексация пенсионных выплат. Как рассказали в ПФР, повышение размера выплат на 6,6% превышает прогнозные показатели инфляции за 2019 год.

Там отметили, что увеличение суммы выплат коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров. Согласно расчетам, средний размер страховой пенсии на территории Российской Федерации увеличивается с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Согласно прогнозу финансового аналитика, замруководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, с 2020 по 2022 годы пенсии повысятся на 11,5 процента, то есть примерно на 6% в год, передает "РГ".

АС

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