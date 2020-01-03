РФ остановила поставки нефти на территорию Белоруссии

Стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода в стране продолжают функционировать, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

В концерне "Белнефтехим" подтвердили, что поставки российской нефти в республику не осуществляются. Подчеркивается, что Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе, в частности, из альтернативных источников.

Напомним, главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили поставки нефти из РФ на белорусскую территорию, а также вопросы, связанные с транзитом и поставками газа. Впоследствии Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить ряд контрактов на поставку "черного золота" и проработать условия поставок сырья из портов Балтии при помощи железной дороги и по нефтепроводу "Дружба".