Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

РФ остановила поставки нефти на территорию Белоруссии

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

РФ остановила поставки нефти на территорию Белоруссии
добыча нефти, pixabay.com

Стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода в стране продолжают функционировать, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

В концерне "Белнефтехим" подтвердили, что поставки российской нефти в республику не осуществляются. Подчеркивается, что Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе, в частности, из альтернативных источников.

Напомним, главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили поставки нефти из РФ на белорусскую территорию, а также вопросы, связанные с транзитом и поставками газа. Впоследствии Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить ряд контрактов на поставку "черного золота" и проработать условия поставок сырья из портов Балтии при помощи железной дороги и по нефтепроводу "Дружба".

ЕТ

//картина дня

Общество

Живём мы клёво!

Живём мы клёво!

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый враг суверенной демократии агентство Bloomberg в один голос протрубили, что жизнь становится лучше, что жизнь становится богаче…

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Антипохмелин», «Алькозельцер» и другие таблетки, помогающие пережить день после застолья, стали одними из самых популярных товаров, которые покупают в Симферополе…

//новости ан

//новости ан

В Москве грабители забрались в дом экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игоря Зорина и попытались похитить сейф. Но бдительность сторожа спасла…

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка. Он не сдавался и продолжал…

Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки, которым так и не нашлось места ни в сердце…