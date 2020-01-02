Украина оказалась не готова к прямым поставкам газа из РФ

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2 января 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Украина не готова к тому, чтобы возобновить прямые поставки газа из РФ. Об этом в интервью Interfax заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Евросоюза, Третьего энергетического пакета и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую", - сказал Кулеба.

По его мнению, Россия больше не должна использовать голубое топливо "как инструмент шантажа" или "коррумпирования национальных элит". По словам Кулебы, власти Незалежной не могут запретить компаниям закупать газ у российского "Газпрома", однако "Газпром" вынужден будет "играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам".

Политик предупредил, что российская компания не будет иметь монополии и возможности навязывать свои условия. Она станет лишь "одним из игроков" на данном рынке. При этом замглавы правительства допустил, что прямые закупки возможны - "на определенном этапе". Однако это будет "исключительно в рамках рыночных механизмов" и без "газовой иглы".