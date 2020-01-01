C 1 января за денежные переводы по номеру телефона придется платить комиссию

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1 января 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

C 1 января 2020 года за денежные переводы по номеру телефона придется платить комиссию. Система быстрых платежей (СБП) с 1 января стала платной для банков. Банки будут перечислять Центробанку РФ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы клиентской операции.

СБП действует с конца января 2019 года. На данный момент в ней насчитывается более 30 участников. С помощью СПБ россияне могут переводить деньги друг другу по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также платить за товары и услуги с использованием QR-кода. За операцию клиенты не платили.

Кредитные организации заявили, что введение тарифов не создаст для них дополнительной нагрузки, однако нулевые комиссии непосредственно для клиентов могут сохранить только несколько крупнейших игроков.