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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Сенатор отметил, что данное соглашение является очень важным. По его словам, в настоящий момент оно выгодно и даже необходимо и России, и Украине.

Цеков уточнил, что российская сторона подтвердила, что выполняет экономические обязательства и держит свое слово в важнейших политических вопросах, а также выразил надежду на то, что в ближайшее время отношения между двумя странами наладятся.

 
ЕТ

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