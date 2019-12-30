Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию
президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу, в рамках которой обсудили ключевые вопросы поставок российской нефти и газа на территорию Белоруссии.

В ходе разговора, который состоялся в понедельник, 30 декабря, главы двух стран обменялись поздравлениями с наступающими праздниками. Также Путин и Лукашенко поделились мнениями о главных вопросах процесса поставок нефти и газа в Белоруссию.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой выразил надежду на то, что политики до конца 2019 года обговорят интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам.

ЕТ

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Традиционно в России новогоднее застолье славится своим изобилием и разнообразием. Хозяйки соревнуются в изобретательности, каждый год выставляя на стол все новые и новые…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда…

В Челябинске на рабочего упала двухтонная труба. Чтобы скрыть ЧП на работе, руководство завода доставило его в больницу под видом пьяного, так утверждает жена…

//новости ан

Обсуждение развода Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не утихает. Многие считают, что артистка «сама виновата», а потому лишь подтвердила народную мудрость, что "на чужом…

//новости ан

//новости ан

В СМИ появилась запись, на которой запечатлена женщина, которую называют женой модельера Дмитрия Шишкина. Он стал известен в том числе и тем, что создает коллекции…