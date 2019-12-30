Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу, в рамках которой обсудили ключевые вопросы поставок российской нефти и газа на территорию Белоруссии.
В ходе разговора, который состоялся в понедельник, 30 декабря, главы двух стран обменялись поздравлениями с наступающими праздниками. Также Путин и Лукашенко поделились мнениями о главных вопросах процесса поставок нефти и газа в Белоруссию.
Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой выразил надежду на то, что политики до конца 2019 года обговорят интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам.