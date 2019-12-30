Москва и Киев подписали соглашение по антимонопольному спору

Напомним, переговоры между российской и украинской сторонами продолжались с четверга прошлой недели. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в субботу заявил, что ведется работа над согласованием межоператорского соглашения, договора об организации транзита и мирового соглашения. Уточнялось, что борьба шла буквально за каждую запятую.