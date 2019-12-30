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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Москва и Киев подписали соглашение по антимонопольному спору

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москва и Киев подписали соглашение по антимонопольному спору
подпись документа, Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com
Днем в понедельник, 30 декабря, стало известно, что Москва и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. Соответствующую информацию предоставил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.
 
По словам политика, подписание данного соглашения дает возможность заключения долгосрочных контрактов о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".
 
Напомним, переговоры между российской и украинской сторонами продолжались с четверга прошлой недели. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в субботу заявил, что ведется работа над согласованием межоператорского соглашения, договора об организации транзита и мирового соглашения. Уточнялось, что борьба шла буквально за каждую запятую.
ЕТ

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