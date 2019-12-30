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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

"Нафтогаз и "Газпром" нарушили сроки мирового соглашения

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

фото: соцсети

"Газпром" и "Нафтогаз" не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа из РФ в Европу. Это было условием для подписания нового транзитного договора. 

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Стороны должны были подписать новый договор при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, но этого так и не произошло, сообщает газета "Комсомольская правда".

Из "пакетного" мирового соглашения на текущий момент, как ранее сообщали "Аргументы недели", выполнено только одно условие: "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

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