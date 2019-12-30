"Нафтогаз и "Газпром" нарушили сроки мирового соглашения

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30 декабря 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

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"Газпром" и "Нафтогаз" не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа из РФ в Европу. Это было условием для подписания нового транзитного договора. "Газпром" по решению суда выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд

Стороны должны были подписать новый договор при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, но этого так и не произошло, сообщает газета "Комсомольская правда".

Из "пакетного" мирового соглашения на текущий момент, как ранее сообщали "Аргументы недели", выполнено только одно условие: "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.