Иностранцам предложили выдавать

В России могут начать выдавать специальную интернациональную визу для иностранцев. С таким предложением накануне выступил депутат нижней палаты российского парламента Виктор Зубарев.
По мнению Зубарева, иностранцы считают российские традиции празднования Нового года "экзотикой" и с каждым годом все больше интересуются русской культурой, сообщает телеканал RT, в распоряжении которого имеется документ.
Депутат считает необходимым совместно с МИД РФ рассмотреть возможность введения специальной визы на период новогодних каникул. В качестве возможного формата он предлагает выдавать такие экспресс-визы на семь дней.
Или же речь может идти о специальном интернациональном документе "Happy New Year in Russia". Такое нововведение, считает Зубарев, положительно скажется на росте туристического потока в страну и интереса к ней в целом.