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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Иностранцам предложили выдавать "новогодние визы"

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Иностранцам предложили выдавать
фото: pixabay.com

В России могут начать выдавать специальную интернациональную визу для иностранцев. С таким предложением накануне выступил депутат нижней палаты российского парламента Виктор Зубарев.

По мнению Зубарева, иностранцы считают российские традиции празднования Нового года "экзотикой" и с каждым годом все больше интересуются русской культурой, сообщает телеканал RT, в распоряжении которого имеется документ.

Депутат считает необходимым совместно с МИД РФ рассмотреть возможность введения специальной визы на период новогодних каникул. В качестве возможного формата он предлагает выдавать такие экспресс-визы на семь дней.

Или же речь может идти о специальном интернациональном документе "Happy New Year in Russia". Такое нововведение, считает Зубарев, положительно скажется на росте туристического потока в страну и интереса к ней в целом.

АС

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