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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Вице-премьер РФ оценил соглашение по газу с Украиной

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер РФ оценил соглашение по газу с Украиной
вице-премьер РФ Дмитрий Козак, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com
Российский вице-премьер Дмитрий Козак в воскресенье, 29 декабря, оценил договоренности России и Украины по газу. По словам политика, речь в данном случае идет о выборе между "плохим и очень плохим".
 
Согласно документу, для продолжения транзита газа "Газпром" заключит межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины", а с "Нафтогазом" в свою очередь будет заключено соглашение, согласно которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в будущем году, а также по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
 
В протоколе также значатся договоренности об урегулировании каких-либо юридических разногласий. В их рамках "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решениям, которые ранее вынес Стокгольмский арбитраж. Стороны также условились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, и подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в размере 7,4 миллиарда долларов между правительством Украины и "Газпромом".
 
Козак отметил, что 2,9 миллиарда долларов США для "Газпрома" и для всей России стало тяжелым решением, однако, по его словам, "все вместе мы можем потерять значительно больше". 
ЕТ

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