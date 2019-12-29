Вице-премьер РФ оценил соглашение по газу с Украиной

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в воскресенье, 29 декабря, оценил договоренности России и Украины по газу. По словам политика, речь в данном случае идет о выборе между "плохим и очень плохим".

Согласно документу, для продолжения транзита газа "Газпром" заключит межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины", а с "Нафтогазом" в свою очередь будет заключено соглашение, согласно которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в будущем году, а также по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

В протоколе также значатся договоренности об урегулировании каких-либо юридических разногласий. В их рамках "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решениям, которые ранее вынес Стокгольмский арбитраж. Стороны также условились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, и подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в размере 7,4 миллиарда долларов между правительством Украины и "Газпромом".

Козак отметил, что 2,9 миллиарда долларов США для "Газпрома" и для всей России стало тяжелым решением, однако, по его словам, "все вместе мы можем потерять значительно больше".