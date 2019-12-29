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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Представители России и Украины подписывают в Вене документы по транзиту газа

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Представители России и Украины подписывают в Вене документы по транзиту газа
подпись, pixabay.com

Днем в воскресенье, 29 декабря, стало известно, что представители Украины и Российской Федерации в Вене  приступили к процессу подписания документов, связанных с транзитом российского газа. 

Соответствующую информацию предоставил министр юстиции Украины Денис Малюська в социальной сети и подкрепил свои слова фотографией.

Глава ведомства отметил, что процесс подписания документов к настоящему моменту не закончен. Подчеркивается, что глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон также сообщил сегодня, что "процесс пошел".

ЕТ

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