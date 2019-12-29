Представители России и Украины подписывают в Вене документы по транзиту газа

Днем в воскресенье, 29 декабря, стало известно, что представители Украины и Российской Федерации в Вене приступили к процессу подписания документов, связанных с транзитом российского газа.

Соответствующую информацию предоставил министр юстиции Украины Денис Малюська в социальной сети и подкрепил свои слова фотографией.

Глава ведомства отметил, что процесс подписания документов к настоящему моменту не закончен. Подчеркивается, что глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон также сообщил сегодня, что "процесс пошел".